Florentino Perez, non solo flop Superlega: soffre di stanchezza post Covid

Tra le tante vicende che coinvolgono il patron del Real Madrid anche qualche problemino successivo all'esperienza col Covid

Non solo il caos Superlega con i club inglesi e piano piano anche tutte le altre che stanno facendo un passo indietro rispetto al progetto iniziale. Per Florentino Perez, numero uno del Real Madrid e della nuova Super League, anche qualche "problemino" di salute. Nel corso dell'intervista rilasciata a El Chiringuito TV, infatti, sono passate inosservate alcune sue dichiarazioni in merito alle sue condizioni dopo la guarigione dal Covid-19.