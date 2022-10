Florentino Perez rilancia: “Superlega vuol dire qualità. I migliori…”

Il progetto Superlega non è ancora finito nel dimenticatoio e la conferma arriva dal presidente del Real Madrid Florentino Perez che non rinuncia al sogno di vedere una competizione con le migliori squadre d'Europa.

Commento duro per il presidente del Real che ha poi paragonato il calcio al tennis, facendo riferimento a come i migliori atleti si affrontino più volte all'anno per dare vita a sfide più affascinanti: "Perché voler privare i tifosi di tante sfide affascinanti? Nadal e Federer si sono affrontati più di 40 volte, Nadal e Djokovic ben 59: e credete che la gente si sia annoiata? Invece Real Madrid e Liverpool hanno giocato contro solo 9 volte in 67 anni".