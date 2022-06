Florenzi: “Fascia capitano Italia una responsabilità. Dato segnale”

Parla l'esterno Azzurro

Un buon pari contro la Germania nell'esordio nella Nations League 2022-23. Così l'Italia riparte dopo il flop della mancata qualificazione al Mondiale e dopo il recente k.o. maturato nella Finalissima contro l'Argentina. Per l'occasione Alessandro Florenzi, esterno azzurro, è stato capitano. Un ruolo per il quale lo stesso giocatore, fresco di scudetto col Milan, ha voluto esultare così ai microfoni di Rai Sport: "La fascia da capitano una responsabilità? La responsabilità c'è quando indossi questa maglia. Dovevano dare un segnale di ripartenza, penso che ci sia stato. Tutti hanno dato qualcosa in più per onorare questa maglia. C'erano tanti giovani rispetto a Wembley, qualcuno ha pagato l'emozione, qualcuno come un piccolo veterano. Ripartiamo dalla voglia di questi giovani".