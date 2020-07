Florenzi saluta il Valencia: “Purtroppo abbiamo dovuto combattere contro un avversario inaspettato e maledetto”

Alessandro Florenzi saluta il Valencia e lo fa attraverso un post social pubblica su Instagram. L’esterno italiano era passato in Spagna in prestito dalla Roma nella scorsa finestra di mercato. Adesso, a Liga conclusa, il classe 1991 farà ritorno nella Capitale anche se non rientra nei piani della dirigenza e del mister Fonseca.

Florenzi: saluto social

“Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto”, ha scritto Florenzi su Instagram nel suo messaggio d’addio al club spagnolo facendo riferimento all’emergenza sanitaria e al lockdown dovuto al Coronavirus. “Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!”.

Adesso l’italiano dovrà cercare un’altra sistemazione dato che la Roma non pare essere intenzionata a puntare su di lui per il futuro. Il suo entourage è già a lavoro in vista della prossima stagione.