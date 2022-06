Florenzi “scende in campo” per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Il messaggio dell'esterno italiano

Redazione ITASportPress

Alessandro Florenzi "scende in campo" per una partita importantissima. Non si parla di un match di calcio, bensì di qualcosa di più.

L'esterno italiano, fresco di fascia di capitano in Nazionale e di scudetto col Milan, ha preso parte alla campagna solidale nella Giornata Mondiale del Rifugiato, mandando un messaggio.

Il giocatore, che dovrebbe essere riscattato dal Milan dalla Roma, da sempre molto attento alla tematica e impegnato attivamente con UNHCR, l'agenzia ONU per i Rifugiati, ha scritto via social: "I rifugiati hanno diritto a essere protetti. Chiunque essi siano, da qualunque posto provengano, sempre. Per questo io sono al fianco di UNHCR dalla parte dei rifugiati. Unisciti a noi, insieme possiamo fare la differenza".

Queste le parole di Florenzi sui social. Per il giocatore, quindi, grande impegno nel sociale in attesa di capire meglio quando verrà definito il suo futuro calcistico. Non dovrebbero esserci problemi per la conferma al Milan dopo aver dato il proprio contributo nella conquista del Tricolore 2021-22.