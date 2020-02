Floro Flores e il retroscena su Sarri: “Certe volte mi diceva che ero un co****ne perché…”

Ha da poco detto addio al calcio giocato, ma Antonio Floro Flores non dimentica la lunga carriera da professionista. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Footbal News 24 ricordando anche un particolare retroscena avuto con l’attuale allenatore della Juventus Maurizio Sarri ai tempi dell’Arezzo: “Ad essere sincero non avrei mai pensato che Sarri arrivasse a certi livelli, non perchè non fosse bravo, anzi, amavo il modo in cui ci allenava, ma per il suo carattere”, ha detto l’ex centravanti che poi ha spiegato. “Oltre al carattere è anche un po’ rozzo nei modi di fare (ride, ndr), ma è una persona perbene. Lui è malato di calcio! A volte si arrabbiava con me e mi diceva: ‘Sei un coglione, usa le qualità che hai! Come fai ad essere ancora in B? Potresti giocare nel Milan’. Un giorno giocammo un’amichevole contro una società di Serie C e Sarri sapeva tutti i nomi dei calciatori avversari, era in grado di descrivere ogni loro minima caratteristica”.

JUVENTUS – Poi una precisazione su alcuni rumors passati: “Io ho rifiutato la Juventus? Questa cosa mi piacerebbe chiarirla, non è che ho rifiutato la Juventus, semplicemente avevo voglia di giocare. Sarei finito in una squadra con Trezeguet e Del Piero, non so quante partite avrei fatto. Mi volevano, ma non ho capito per cosa (ride, ndr), non credo per giocare. Ho preferito andare a Genoa, avevo più garanzie”.