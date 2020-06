Floro Flores: “Mi stavo perdendo tra lusso e guadagni. Poi è nata mia figlia…”

Ha detto addio al calcio giocato di recente, ma Antonio Floro Flores non ha alcuna intenzione di chiudere del tutto col mondo del pallone e quindi, quando ne ha l’occasione, è pronto a parlare di calcio e tutti ciò che lo circonda. Ai microfoni di Pianeta Genoa, l’ex attaccante ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera e al mondo del Grifone.

Floro Flores: “Mi stavo perdendo, ma grazie a mia figlia…”

“Ad un certo punto della mia carriera mi stavo perdendo tra facili guadagni e il lusso legato a questa professione”, ha ammesso Floro Flores. “Ma quando è nata Aurora (sua figlia ndr) ho capito che era lei il bene primario, dovevo darle un futuro. Da lì il calcio è diventato la mia vita, mi ha insegnato tanti valori: ho imparato a sedermi a tavola con il più “ricco” e il più “povero”, non solo in senso economico. Oggi a mio figlio direi di pensare anche alla scuola e non solo al pallone”.

Mondo Genoa

Lo stesso cambiamento pare essere avvenuto al talento del Genoa Antonio Sanabria. Floro Flores, ex anche del Grifone appunto, ha parlato del talento paraguaiano: “Ho conosciuto Sanabria a Sassuolo e posso dire che ha delle qualità immense, decisamente molte più di quelle che ha Piatek. Questa crescita, data dalla nascita della sua primogenita, potrebbe essere la svolta della carriera. Adesso dipende solo da lui dimostrare ciò che vuole nella propria vita”, ha detto l’ex centravanti.