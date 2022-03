Foden talismano da record dell’Inghilterra: con lui in campo non si perde mai

L'inglese vero e proprio amuleto per i Tre Leoni

Redazione ITASportPress

Non solo playoff Mondiale, sono state ore ricche di calcio internazionale con diverse amichevoli. Una di queste ha visto l'Inghilterra vice campione d'Europa vincere senza troppi problemi contro la Costa d'Avorio. Netto 3-0 per i Tre Leoni che hanno visto in campo anche Phil Foden. Sottolineiamo la presenze del fantasista del Manchester City perché con lui in campo, la formazione guidata dal CT Southgate... non ha mai perso.

Ebbene sì, perché come riportato da Opta, con l'amichevole vinta sulla Costa d'Avorio, Foden ha disputato quindici partite in nazionale senza mai perdere. Tredici vittorie e due pareggi. Si tratta di un record per il nazionale inglese che ha battuto quello di imbattibilità con la maglia dei Tre Leoni di David Rocastle, che durava dal 1992.

Un vero e proprio talismano per la Nazionale che probabilmente farà molta attenzione a questo dato in futuro quando le partite inizieranno a farsi decisive per veri e proprio obiettivi.

Foden (getty images)