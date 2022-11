Foden: “Tante distrazioni nel calcio. La cosa più difficile…”

La vita di un calciatore non è sempre facile. Nonostante gli alti compensi, per fare il giusto tipo di carriera serve tanta buona volontà, costanza e dedizione, specie davanti alle tante distrazioni. Lo ha detto Phil Foden , fantasista di Manchester City e Nazionale inglese nel corso di un'intervista al magazine Esquire.

"A un giovane giocatore come me succedono tante cose. La cosa più difficile è andare a letto presto ed essere pronto ad allenarsi il giorno dopo, con così tante distrazioni attorno. Quando cresci vedi molte persone fare molto di soldi giocando a calcio e io volevo aiutare la mia famiglia. Il mio lavoro è solo quello di rimanere concentrato sul campo", le parole di Foden .

E ora il 22enne sa esattamente cosa vuole: "Il mio obiettivo è quello di divertirmi, giocare con il sorriso sulle labbra. Quando scendo in campo, tutto il resto scompare. Indipendentemente da quello che sta succedendo nella mia vita. Penso che alcuni giocatori abbiano difficoltà con queste distrazioni, ma io no. Mi piace il calcio. Niente può intralciarmi. Quando mi sveglio, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Non voglio che le cose cambino mai".