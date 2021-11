Foggia, 100 vittorie per Zeman: “Quella con la Juventus la migliore…”

Grande risultato per il boemo

Al termine della sfida, Zeman è stato stuzzicato non solo sulla vittoria appena ottenuta ma anche sulla "cifra a tre numeri" appena raggiunta: "Sono contento del primo tempo non solo per il risultato ma, soprattutto, per il gioco costruito", ha detto il boemo sul trionfo. "Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma siamo riusciti comunque a costruire tre palle gol oltre il rigore. La migliore tra queste cento vittorie? Non le ricordo tutte ma, sicuramente, quella contro la Juventus. Quel 2-1 contro la Juventus per il prestigio". Poi, con la sua fine ironia: "La vittoria contro il Bari? No, quella è stata facile vincere...".