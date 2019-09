Foggia, il congedo di Mancini: “Punti di vista differenti con la dirigenza, non c’entra la sconfitta”

Era partita con grande entusiasmo la nuova avventura del Foggia in Serie D. Ad inizio agosto l’insediamento di Amantino Mancini come allenatore del club, il mercato e poi un avvio di campionato che però non ha per nulla convinto: sconfitta per 1-0 col Fasano, società che ha imposto ai giocatori un allenamento all’alba e le conseguenti dimissioni dello stesso ex giocatore di Roma, Inter e Milan, fra le altre. In poche parole, l’ambiente vive già un momento di crisi, ma il congedo è stato inevitabile, come ha scritto il brasiliano sul proprio profilo Instagram:

“È con immenso rammarico che mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni dal ruolo di allenatore del Foggia. Ruolo che ho fortemente voluto per la passione di questa piazza e la storia di questa città.

La situazione attuale non mi permette di mettere in pratica la mia idea di calcio e mi porta a prendere questa scelta, molto sofferta, dovuta a punti di vista differenti con la dirigenza. Ringrazio la gente di Foggia, sono onorato, seppur per breve tempo, di aver vissuto il calore, la passione e la dedizione di un popolo verso i propri colori , e sono certo che la storia sia ciclica e che presto torneranno a vivere le emozioni che meritano; per il rispetto profondo che nutro per loro prima di tutto e poi per i sacrifici che la mia vita di professionista mi ha imposto ho preso questa decisione irrevocabile, figlia di un ragionamento sofferto e assolutamente slegato alla sconfitta di Fasano. ZaFò sempre!”.