Foggia, paura nella notte per capitan Gentile: incendiata la porta di casa

Notte di paura per il capitano del Foggia Federico Gentile. Circa alle 2 di notte, la sua porta di casa è stata incendiata da balordi. Al momento dei fatti, lui e sua moglie insieme ai due figli si trovavano all’interno.

A darne l’annuncio è il sindaco della città Franco Landella con un post sui social relativo all’accaduto: “Questa notte si è verificato un episodio increscioso, che mi riempie di rabbia e sdegno: ignoti criminali hanno incendiato la porta di ingresso della casa di Federico Gentile, giocatore e capitano del Foggia calcio. Questo atto è ancora più grave e disgustoso se si pensa che Gentile, al momento dell’accaduto, era in casa con la sua famiglia (moglie e due bimbi piccoli) e l’incendio avrebbe potuto provocare effetti molto peggiori e devastanti. Abbiamo a che fare con balordi”.

Il commento del numero uno della città prosegue poi: “Non è giusto che una sparuta minoranza criminale e violenta debba rovinare l’armonia di un’intera comunità. Foggia non ci sta. Non possiamo restare inermi dinanzi a un episodio così terribile e violento. In qualità di primo cittadino e tifoso amante del Foggia Calcio, esprimo tutto il mio sostegno e la mia solidarietà a Federico Gentile e alla sua famiglia”.

Il giocatore non dovrebbe rilasciare alcun commento ufficiale ma sarà la società Foggia ad emanare presto una nota con degli aggiornamenti in merito.