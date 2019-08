Foggia, pazza idea Amantino Mancini come allenatore

Potrebbe esserci il Foggia nel futuro di Amantino Mancini. L’ex calciatore di Roma, Inter e anche Milan potrebbe presto intraprendere la carriera da allenatore.

Dopo aver giocato nei più grandi palcoscenici del calcio europeo, il brasiliano è tra i candidati alla panchina del club di Serie D. Come riporta Sky, Roberto Felleca, nuovo proprietario del club aveva annunciato in conferenza che si seguiva “un profilo straniero che ha giocato in Italia e in Champions League”.

Ecco allora che l’identikit porta davvero all’esterno classe ’80. Mancini ha giocato la sua ultima stagione nel calcio professionistico con le maglie di Atletico Mineiro, Bahia e Villa Nova dove ha chiuso la carriera da calciatore. Adesso, entrato in possesso anche dell’abilitazione UEFA Pro per allenare, per lui potrebbe esserci la prima esperienza da tecnico del Foggia.