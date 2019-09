Foggia sconfitto all’esordio: allenamento punitivo all’alba…

Inizia male l’avventura del Foggia in serie D. All’esordio nella prima giornata del campionato, in casa del Fasano è arrivata la sconfitta per 1-0. La dirigenza rossonera è andata su tutte le furie annunciando provvedimenti forti nei confronti dei calciatori.

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, infatti, a tutti i tesserati è stata annunciata una ‘punizione’ di tutto rispetto: allenamento all’alba, alle 6 del mattino in pieno stile militare.

“Mi assumo le responsabilità della brutta prestazione a Fasano, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Per questo motivo, assieme al presidente Felleca ed alla società intera abbiamo deciso di bloccare i rientri a casa di tutti i tesserati, convocando un allenamento per domattina (questa mattina ndr) alle ore 6:00. Il tutto per non accampare nessun tipo di scusa o alibi, dovuti a ritardi di preparazione o difficoltà nella costruzione della squadra. Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi ed alla città di Foggia, ribadendo ai nostri tesserati che per indossare la maglia rossonera e far parte di questo progetto alcune componenti sono imprescindibili”. Queste le parole le dirigente Corda sul sito del Foggia.