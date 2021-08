Fonseca, dopo la Serie A c’è la MLS: l’Atlanta United vuole il mister

Possibile nuovo impiego per l'ex Roma

Niente Fiorentina e niente Tottenham, Paulo Fonseca sarebbe pronto ad una nuova avventura ben lontano dall'Europa. Secondo quanto si apprende da diversi media, tra cui il The Atheltic, l'ex allenatore della Roma starebbe per ripartire dagli Stati Uniti. Il tecnico portoghese è molto vicino all'accordo con l'AtlantaUnited in MLS, che ha da poco esonerato Gabriel Heinze, curiosamente anche lui con un passato alla Roma. L'ex allenatore giallorosso avrebbe anche già avuto un colloquio con il CEO degli americani e sarebbe tentato dall'avventura Oltreoceano. In precedenza oltre a Fiorentina e Tottenham, l'allenatore era stato accostato anche Spartak Mosca e allo Shakhtar Donetsk dove aveva lavorato in precedenza.