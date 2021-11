Fonseca rivela: “Chiamai Barella più volte. Lo volevo alla Roma. Sull’Italia…”

Parla l'ex tecnico della Roma

Sui singoli azzurri ecco un curioso retroscena di mercato su Barella: "L’Italia ha un livello tecnico molto elevato. Prendete Barella : lo avrei voluto alla Roma, ci ho anche parlato un paio di volte al telefono, per provare a convincerlo. Mancini ha saputo costruire su questa qualità un grande collettivo, una cosa che non riesce facilmente, altre hanno grandi talenti ma non sono squadra".

In hiave futura: "Voglio abbracciare un progetto, una squadra che creda nelle mie idee. Sono libero, ma non per questo devo accettare qualunque offerta, anzi. Club o Nazionale? A freddo dico club, ma non escludo nulla se c'è un progetto".