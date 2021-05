Fonseca subito “in pista” dopo addio alla Roma: c’è il Lione

Futuro in Francia per il portoghese

Il mister, però, potrebbe non rimanere "a piedi" a lungo. Infatti, secondo quanto riportano i media in Portogallo, per la precisione il quotidiano Record, per Fonseca sarebbe spuntata l'ipotesi Ligue 1. Da quanto si apprende, l'allenatore starebbe trattando con il Lione per sostituire un altro ex giallorosso, Rudi Garcia evidentemente in uscita dalla società.