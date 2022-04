Forbes, i proprietari di club più ricchi in Italia sono in Serie B: la classifica

La curiosa top 10

Nelle scorse ore, la rivista economica Forbes ha stilato come ogni anno l'elenco degli uomini più ricchi al mondo. Tra questi, sono presenti ovviamente anche diversi uomini d'affari che operano nel mondo del calcio. In tale ottica, sono stati raggruppati proprio i proprietari di club del pallone in Italia. La top 10 di questa particolare classifica è molto curiosa dato che a dominarla sono due numeri uno... di Serie B.