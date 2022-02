Forlan gioca Villarreal-Juventus: “Ci sarà atmosfera calda e Emery…”

Il commento dell'attaccante uruguaiano che da poco ha ripreso a giocare

Diego Forlan avvisa la Juventus in vista della gara di Champions League contro il Villarreal, squadra che lui conosce molto bene avendoci giocato in passato. L'ex anche dell'Inter ha parlato al Corriere dello Sport a proposito della sfida d'andata tra gli spagnoli e i bianconeri mettendo in guardia la formazione di Allegri sulle insidie possibili in terra iberica.

SFIDA - "Non sarà una passeggiata. Il Villarreal è una squadra a cui piace tenere palla, Emery sa mettere in difficoltà gli avverari. Ci sarà un'atmosfera bella calda, ve lo assicuro", ha detto Forlan sulla gara tra Villarreal e la Juventus. "Juve favorita? "È sempre la Juve, ma il calcio di oggi è equilibrato. Dovranno partire bene, altrimenti al ritorno sarà dura". Su Vlahovic: "Davvero forte ma non so a chi assomigli". E sugli spagnoli: "Una squadra con giocatori di esperienza ai quali piace tenere la palla. Emery è un allenatore bravo che sa come mettere in difficoltà gli avversari. È arrivato agli ottavi di Champions e nella Liga sta lottando per il quarto posto grazie anche all’ultima vittoria per 4-1 a Granada".