Forlan: “Messi? Un bene sia rimasto al Barcellona ma la Liga è più importante del singolo calciatore…”

Diego Forlan non fa giri di parole per parlare della permanenza di Lionel Messi al Barcellona e quindi nel campionato spagnolo. In occasione del Marca Sport Weekend, l’ex attaccante di Atletico Madrid e anche Inter ha detto la sua sulla querelle che ha coinvolto la società blaugrana e il numero 10 argentino.

Forlan: “I giocatori vanno e vengono. La Liga resta…”

“La permanenza di Messi al Barcellona? Non direi che sia un regalo da parte di Messi”, ha commentato subito duramente Forlan in relazione alle voci di mercato sul 10 argentino. “Ovviamente, LaLiga è cresciuta grazie ai grandi giocatori che hanno giocato in diversi club come Messi. Ma La Liga è La Liga, le squadre sono molto importanti, e sono nella storia. Certo, è molto bello che sia rimasto, ma tutto sta crescendo. Molti calciatori hanno giocato nella Liga, come Messi e Suarez per esempio. Ma i giocatori cambiano mentre la Liga resta ancora lì. Parliamo di un campionato che ha una storia di oltre 90 anni. Le grandi stelle ci sono state in questo campionato e ce ne saranno ancora. I giocatori vanno e vengono ma quello che resta è la Liga e questa è la cosa importante”.