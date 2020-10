Forlan non ha dubbi: “Cavani è come Ibrahimovic e non è in declino”

Ha fatto molto discutere l’acquisto da parte del Manchester United di Edinson Cavani. Il Matador si è trasferito in Premier League dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. Le grandi pretese dal punto di vista economico del calciatore hanno fatto in modo che l’uruguaiano non trovasse un club fino agli ultimi giorni di mercato. Poi, ecco i Red Devils che si sono assicurati il campione ex anche del Napoli garantendogli 10 milioni di ingaggio. Un affare per molti ritenuto sbagliato ma non per Diego Forlan, suo ex compagno di Nazionale, che parlando a South China Morning Post ha esaltato l’acquisto da parte dei Red Devils.

Forlan: “Cavani come Ibrahimovic”

“Edinson è ancora un grande giocatore. Non vedo in alcun modo un declino per lui”, ha detto Forlan senza incertezze. “Penso che sia il miglior giocatore del Manchester United esattamente come lo era Zlatan Ibrahimovic. Sono uguali. Sarà un esempio per altri calciatori. Sono sicuro che avrà un impatto positivo sui giovani calciatori del Manchester United. Cavani è un vincente e ha alzato numerosi trofei in carriera. È forte e il suo corpo è adatto al calcio inglese. È veloce e motivato nel combattere su ogni pallone”.