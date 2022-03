Forlì, malore nella notte: morto il ds Di Fabio

Il direttore sportivo del club romagnolo aveva 67 anni

Una tragedia ha sconvolto il Forlì Calcio, squadra che milita in Serie D. E' morto improvvisamente nella notte in seguito ad un malore il direttore sportivo del club biancorosso Carlo Di Fabio che aveva 67 anni. Era un personaggio molto conosciuto nella Romagna del calcio: oltre che nel Forlì aveva lavorato in passato nel Bellaria, nel Cattolica, nel Cesenatico al fianco del vulcanico patron Bagnolini ed era stato a capo del settore giovanile del Cesena. Il Forlì FC si stringe attorno alla famiglia Di Fabio. "Sarà ricordato da tutti come un uomo positivo, concreto, un professionista e una persona meravigliosa!. Ciao Karlone" il post della società biancorossa sul suo profilo Facebook.. Il Forlì ha chiesto il rinvio della gara in programma mercoledì sul campo della Tritium. Il messaggio del patron del Forlì, Gianfranco Cappelli: "Sono profondamente scosso ed affranto a causa della terribile notizia di questa mattina. A nome di tutto il Forlì Football Club porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Di Fabio, ricordando Carlo, non solo come professionista ma che come amico, con il quale ho trascorso tanti momenti di gioia e spensieratezza. La sua assenza lascerà in noi un grande vuoto. Ciao Carlo, che la terra ti sia lieve".