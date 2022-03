Forti accuse a Neymar: “Agli allenamenti del Psg quasi da ubriaco”

Il brasiliano nel mirino della critica

Momento davvero nero in casa Paris Saint-Germain . Eliminato dalla Champions League, il club francese deve fare i conti con ulteriori critiche dopo il k.o. in Ligue 1 contro il Monaco. Ma non solo. Anche i singoli giocatori sarebbero al centro di diversi rumors. Su tutti Neymar per il quale si sta scatenando un vero e proprio caos.

"Già non si allena quasi più e arriva in condizioni deplorevoli agli allenamenti, al limite dell'ubriachezza. Prova sentimenti di 'vendetta' nei confronti del club, c'è una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio". Sono queste le durissime parole di Daniel Riolo di RMC Sport analizzate da El Larguero. Dichiarazioni che proseguono poi con un'analisi del momento vissuto anche all'esterno con i fan parigini arrabbiatissimi con lui e con altri big: "Ai tifosi noninteressano le sue pagliacciate. Sta rovinando il club che dovrebbe firmargli un assegno e lasciarlo andare. Se non lo manderà via il Psg sarà in grande pericolo".