Forza Nuova, striscione scioccante fuori dall’Allianz Stadium: “Balotelli africano”

Non esiste limite al peggio. Uno striscione shock, in giornata, è stato appeso al di fuori dell’Allianz Stadium di Torino, il quale recita: “Balotelli africano“. Ennesimo episodio a sfondo razzista nel nostro Paese, collegato al mondo del calcio, con ancora protagonista l’attaccante del Brescia, nelle ultime settimane martoriato da comportamenti imbarazzanti. Sono stati esponenti di Forza Nuova, associazione politica di cui fa parte anche il capo ultrà del Verona Luca Castellini, ad aver esposto lo striscione fuori dai cancelli dell’impianto di Torino. La scritta al completo dice: “Mario, hai ragione: sei africano”. Un messaggio poi spiegato per intero con un post sui propri profili social:

“Ieri notte alcuni nostri militanti hanno affisso uno striscione davanti all’Allianz Stadium di Torino con la frase “MARIO HAI RAGIONE SEI AFRICANO” proprio per ribadire quello che lo stesso Balotelli ha detto. Balotelli non è altro che un bambino viziato, abituato ad avere tutto, e se qualcosa non gli va bene allora si attacca alla scusa del razzismo. Non possiamo accettare che si difenda un personaggio come Balotelli, salito agli onori della cronaca più per le sue esuberanze che per il bel calcio. Negli stadi gli sfottò ai giocatori sono sempre stati fatti al di la del colore della loro pelle, ma quando si tocca Balotelli scatta la macchina del fango. Questo atteggiamento sta alimentando un sistema malato. L’intera comunità forzanovista piemontese e valdostana si schiera al fianco di Luca Castellini tutto questo accanimento verso di lui è soltanto strumentale”.

Si parla di un Balotelli viziato, abituato ad avere tutto, che se qualcosa non gli va bene si attacca al razzismo. Parlano di un sistema malato, ma non si rendono conto che il sistema è malato proprio per accanimenti di questo genere nei confronti del ragazzo…