“Forza Luca Vialli”, appeso striscione fuori dalla clinica da tifosi inglesi

Il sostegno morale per Gianluca Vialli da tutto il mondo non manca di certo in questi momenti difficili per la sua vita. L'ex attaccante della Sampdoria si trova ricoverato a Londra per affrontare una fase difficile del suo percorso terapeutico combattendo un grave tumore. Oggi i tifosi sampdoriani d'Inghilterra e Scozia hanno appeso uno striscione alla cancellata della clinica inglese. "Forza Luca Vialli" campeggiava sotto la finestra dell'ospedale di Londra. Ma il sostegno arriva anche dai social. "C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!" scrivono i soci del "Sampdoria Club of England - SCOE" sulla loro pagina Facebook.