Foschi racconta la lite con Zamparini: “Quella volta che mi prese a schiaffi…”

Rino Foschi racconta Maurizio Zamparini e un aneddoto inedito. L’ex direttore sportivo del Palermo ha rivelato ai microfoni del Giornale di Sicilia un curioso retroscena relativo al suo rapporto con il patron rosanero.

LITE – Noto per il suo carattere fumantino e la nomea da ‘mangia allenatori, Foschi rivela anche altri lati del carattere di Zamparini: “Si intrometteva su tutto: una volta litigammo di brutto per Papadopulo. Venni a sapere da un amico che Zamparini lo aveva ingaggiato e, dopo la sconfitta con il Siena, nel post partita esonerò Delneri. Il giorno dopo mi precipitai a casa di Zamparini e lo trovai proprio con Papadopulo. Lo insultai pesantemente e lui mi tirò una sberla. Scoppiò il caos e fui licenziato”. Una addio che durò poco: “Dopo qualche settimana mi chiamò di nuovo il presidente e mi chiese di tornare. Con Papadopulo neanche ci parlavo, tant’è che per l’anno successivo prendemmo Guidolin”.