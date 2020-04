France Football sceglie le migliori 50 maglie: vince l’Ajax di Cruijff

La storia del calcio è fatta di epoche, con variazioni tattiche e rivoluzioni tecniche. Anche le maglie da gioco sono cambiate profondamente. Alcune di esse sono diventate dei veri e propri simboli. France Football ha scelto le 50 divise più significative. Secondo la classifica stilata dal quotidiano francese al primo posto c’è l’Ajax di Johan Cruijff, capace di trionfare in Europa dal 1971 al 1973. Subito dietro il Saint-Etienne del 1975-77. Terza posizione per l’Olanda del 1974, la grande incompiuta degli Anni ’70.

ITALIA – Più staccate le formazioni italiane. La prima delle formazioni nostrane è la Juventus 1983-85 di Michel Platini, che chiude all’ottavo posto. In quattordicesima posizione c’è il Milan di Arrigo Sacchi nel 1989-90. Ventesima la casacca del Napoli di Diego Armando Maradona, stagione 1988-89. Seguono la Sampdoria 1991-92, ventisettesima, la grande Inter, stagione 1963-64, trentaseiesima e nuovamente il Napoli, anche se nella versione 1985-87, in quarantaquattresima posizione. Al quarantaseiesimo posto c’è l’Italia del Mondiale 1982: curiosamente si tratta della casacca di Dino Zoff, unico caso in cui viene scelta la maglia di un singolo giocatore.