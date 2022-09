Francia-Austria Nations League, probabili formazioni e dove vederla

Voglia di vincere ma anche la necessità di far fronte alle tante assenze - Benzema su tutti -. La Francia di Didier Deschamps deve per forza fare bottino pieno e soprattutto non perdere se vuole rimanere nella Nations League Lega A. Per farlo andranno in campo i migliori a disposizione con Mbappé titolarissimo. Con lui possibile l'impiego di Giroud e Griezmann. Nell' Austria spazio a Arnautovic nel reparto avanzato. Altri perni di difesa e centrocampo saranno Alaba e Sabitzer.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da TV8, visibile sul Digitale Terrestre al canale numero 8. L'alternativa, per gli abbonati a Sky, è quella di seguire la gara sul satellite al canale Sky Sport Uno. I canali di riferimento saranno Sky Sport Football per vedere la sfida dei galletti contro gli austriaci oppure nella diretta gol con le altre gare di Nations League sul canale Diretta Gol appunto. Sarà possibile seguire Francia-Austria anche in diretta streaming, sul sito di TV8, sull'applicazione Sky Go oppure su NOW, in questi due ultimi casi sarà necessario avere l'abbonamento.