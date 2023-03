Francia, chiarimento Mbappé-Griezmann per la fascia da capitano: cosa si sono detti

Il più giovane attaccante, infatti, è stato scelto per guidare la squadra con la fascia al braccio lasciando un po' di delusione nel più esperto compagno. Secondo RMC Sport, però, tra i due sarebbe andato in scena un chiarimento voluto proprio da Mbappé per evitare tensioni.

Da quanto si apprende, i due avrebbero parlato per non far sorgere problemi in squadra. Mbappé avrebbe spiegato a Griezmann di non voler essere "leader unico" della Francia e di voler contare sul suo appoggio e di quello degli altri esperti come Olivier Giroud.