Francia, Deschamps: “Anno positivo, anche se quei 10 minuti con la Svizzera…”

Il CT dei Galletti dopo la vittoria con la Finlandia

Dopo la gara vinta contro la Finlandia per 2-0, reti di Benzema e Mbappé, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha fatto un bilancio dell'annata vissuta. Ai microfoni di TF1, il CT è parso decisamente soddisfatto del lavoro dei suoi tranne che per un momento particolare. Anzi, per quei 10 minuti di follia vissuti contro la Svizzera ad Euro 2020 nella gara valida per gli ottavi di finale dell'Europeo.