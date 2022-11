Francia, Deschamps avvisato. Le Graet: “Se non sarà tra i primi 4 al Mondiale…”

Manca ormai poco all'inizio del Mondiale in Qatar 2022. Tra le formazioni che sicuramente godono dei favori del pronostico c'è anche la Francia del CT Didier Deschamps . Proprio il tecnico ha ricevuto in queste ore parole decisamente "di pressione" da parte del numero uno della Federcalcio transalpina Noel Le Graet .

Il numero uno della FFF, infatti, parlando a L'Equipe, ha spiegato l'obiettivo minimo della Francia alla rassegna iridata aggiungendo come da questo risultato dipenderà anche il futuro dello stesso allenatore che è in scadenza di contratto dopo il torneo appunto.

NEI PRIMI 4 OPPURE ... "Siamo d'accordo, ci vedremo subito dopo la manifestazione. Se arriveremo almeno in semifinale sarà lui ad avere la scelta riguardo al proprio futuro", ha detto Le Graet facendo riferimento al rinnovo o meno del contratto di Deschamps come CT. "Se si sentirà motivato a continuare, nemmeno ne discuteremo. E io lo vedo che ha ancora tanta voglia e entusiasmo. Ma se non saremo tra le prime quattro, dovremo per forza parlare e in questo caso sarò io a decidere e il suo posto non sarebbe poi così al sicuro".