Francia, Deschamps chiama anche il 26°: al Mondiale pure Marcus Thuram

Deschamps chiama il 26esimo giocatore per il Mondiale.

Cambiano i convocati della Francia per il Mondiale in Qatar 2022. O meglio, viene aggiunto un calciatore. Infatti, Didier Deschamps aveva selezionato 25 giocatori per la Coppa del Mondo, ma ha cambiato idea e si adeguerà al resto delle partecipanti, convocando anche il 26esimo, possibilità che viene data dal regolamento.