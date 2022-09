Francia, Deschamps fa un passo indietro: “Pogba? Al Mondiale solo se…”

Parla il commissario tecnico dei galletti sul Mondiale e le condizioni del centrocampista.

Si era parlato di un Pogba "ad ogni costo" al Mondiale con la Francia. Adesso, però, le cose sembrano andare in modo ben differente. La conferma arriva dalle parole del commissario tecnico transalpino Didier Deschamps che ha spiegato come nessuno, ad oggi, conosca come potrà stare il centrocampista tra qualche mese.

Intervenuto in conferenza stampa a margine di comunicare le convocazioni per le sfide della prossima settimana, il CT francese ha detto: "Conosco benissimo Paul, ci parlo spesso, ma oggi nessuno, neanche lui, può dire se sarà a disposizione per il Mondiale. Non so se riuscirà a curarsi per tempo. Io da quando sono qui non ho mai convocato un calciatore per la fase finale di una competizione se non pensassi che fosse completamente recuperato. Pogba non farà eccezione. La condizione fisica è un punto interrogativo, se si riprende sarà un’ottima cosa".

A domanda specifica sulla chiamata di Pogba al Mondiale: "Se lo convocherò a prescindere? No, se non sarà in forma non sarà convocato. Non vuole venire tanto per venire, è inconcepibile. Tutti i calciatori che verranno in Qatar saranno pronti per giocare e inoltre ci sarà molta concorrenza. Quindi chi sarà chiamato risponderà alle nostre esigenze", le parole di Deschamps.