Francia, frizioni Griezmann-Mbappé per motivi tattici e… di gelosia

Delusione e tensione in casa dei galletti dopo l'eliminazione da Euro 2020

Infatti, come sottolineato dal quotidiano francese, nella nazionale francese, fin dall'inizio dell'avventura dell'Europeo, il clima non era poi così sereno. In modo particolare tra Antoine Griezmann e l'enfant prodige del Psg, il cui rapporto era conflittuale da tempo. Da quanto si apprende, infatti, tra Le Petit Diable e Mbappé le cose non andavano bene dal 2018, quindi dal Mondiale vinto in Russia. Il più giovane calciatore sarebbe stato geloso dell'importanza di Griezmann nello spogliatoio rispetto a lui ma non solo. Il ritorno di Karim Benzema nella Francia, voluto fortemente da Mbappé, non sarebbe stato accolto troppo bene dal bomber del Barcellona per questioni tattiche legate alla sua posizione in campo.