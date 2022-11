Francia, Giroud: “Ultimo mondiale ma sarà come il primo. Il record di Henry…”

Sul suo ritorno in Nazionale, Giroud ha aggiunto: "Nella vita, come si suol dire, non ti viene dato niente. Devi andare a prendere ciò che vuoi. Ci tenevo a non chiudere la pagina con la Francia dopo il fallimento degli Europei nel 2021. Quindi, sono molto orgoglioso. Spero di concludere bene. Ero deluso di non essere stato convocato dopo gli Europei e ciò mi aveva dato ancora di più la voglia e la motivazione per tornare a vestire la maglia della nazionale".