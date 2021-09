Francia, Griezmann come Platini e a caccia di Henry: “Oroglioso. Voglio fare sempre bene”

L'attaccante della Nazionale ha eguagliato il record di gol di Platini ed è a -10 da quello di Henry

ORGOGLIO - Parlando a TF1 dopo la sfida vinta dai suoi, Griezmann ha commentato il suo traguardo di 41 reti in 98 presenze: "Raggiungere Platini per me è un vero onore. Sono molto orgoglioso di questo traguardo", ha detto Le Petit Diable. "Da quando sono qui in Nazionale, dal 2014, cerco sempre di portare il meglio di me e di fare il bene della squadra che si tratti di gol di lavoro per il gruppo, sia quello difensivo che offensivo. Non so se sia stata la mia miglior gara ma sono contento di aver aiutato la Francia a vincere".