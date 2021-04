Francia, i tifosi “fanno le convocazioni” e vogliono Benzema al prossimo Europeo

Manca da tempo, dal lontano 2015. Ma Karim Benzema non è mai uscito del tutto dai cuori dei tifosi della Francia. In attesa di capire come si concluderà la querelle relativa al caso Valbuena, motivo per il quale il bomber del Real Madrid era sparito dai radar dei galletti, L’Equipe ha deciso di far votare i fan riguardo ai calciatori che si vorrebbe vedere al prossimo Europeo. Quasi 300 mila votanti (280 mila per la precisione) hanno detto la loro stilando una classifica reparto per reparto dei giocatori dei quali il ct Deschamps non dovrebbe fare a meno.

Francia. i tifosi vogliono Benzema e… Theo Hernandez

Il parere dei fan è stato deciso e forte su alcuni nomi in particolare. Le scelte per la Francia sono state piuttosto significative. Nessun dubbio tra i 23 da portare questa estate al torneo continentale. In porta Hugo Lloris ha ricevuto il 98% dei voti. Alle sue spalle Mike Maignan 85% e Steve Mandanda 58%.

I difesa sono Raphaël Varane 96%, Lucas Hernandez 94%, Benjamin Pavard 89% e Presnel Kimpembe 88% i più votati. Ma stupisce la presenza del milanista Theo Hernandez col 42% de ivoti, il settimo più votato.

In mezzo al campo Kanté, Pogba e Rabiot la fanna da padrona con il 98%, 97% e 85%. In avanti, invece, se Antoine Griezmann e Kylian Mbappé sono gli imprescindibili, ecco Kingslay Coman, Ousmane Dembele, Oliver Giroud e proprio Benzema che è stato preferito sia a Thomas Lemar sia ad Anthony Martial.