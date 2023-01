Francia, il CT Deschamps ha rinnovato fino al 2026

COMUNICATO - "La Federcalcio francese e Noël Le Graët, il suo presidente, sono lieti di annunciare il prolungamento di Didier Deschamps alla guida della squadra francese fino a giugno 2026. Nominato il 9 luglio 2012 da Noël Le Graët, Didier Deschamps ha un record eccezionale alla guida della nazionale con 89 vittorie, 28 pareggi e 22 sconfitte in 139 partite, 279 gol fatti e 119 subiti. Sotto la sua guida, la squadra francese ha vinto in particolare la Coppa del Mondo 2018, la Nations League 2021, ha raggiunto la finale di Euro 2016 e quella della Coppa del Mondo 2022. Attualmente è al 3° posto in classifica FIFA dove è stata costantemente presente i primi quattro negli ultimi cinque anni. Anche Guy Stéphan , assistente di Didier Deschamps, Franck Raviot , allenatore dei portieri e Cyril Moine, preparatore atletico, continueranno la loro missione nella squadra francese".Questo quanto si legge nella nota ufficiale della FFF.