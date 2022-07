Francia-Italia femminile: orario e dove vederla in diretta e streaming

Tutto pronto per Francia-Italia femminile , sfida d’esordio delle Azzurre agli Europei 2022 di calcio. Le ragazze del ct Milena Bertolini , inserite nel difficile Girone D, sono chiamate subito ad una grande prestazione per provare a conquistare i primi punti. Davanti a loro le grandi favorite francesi che non hanno intenzione di regalare nulla e partire subito forte per confermarsi una delle favorite al trionfo finale. La partita vedrà il suo fischio d’inizio alle ore 21.00 di oggi, domenica 10 luglio al New York Stadium di Rotherham.

Francia-Italia femminile, esordio per le due nazionali all'Europeo, si terrà questa sera, domenica 10 luglio 2022 alle ore 21. La partita sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (e in streaming su Sky Go e Now). Ma la bella notizia per gli appassionati è che il match delle Azzurre sarà trasmesso anche in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su Rai Play.