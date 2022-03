Francia, Lloris non si nasconde: “Voglio essere ancora una volta campione del mondo”

Parla il portiere e capitano della Nazionale francese

Hugo Lloris non si pone limiti e punta a confermarsi campione del mondo con la sua Francia . Il portiere e capitano della formazione transalpina si è confidato a L'Equipe parlando dei suoi obiettivi, personali e di squadra. Sebbene gli manchino solamente sei presenze per superare Thuram nella classifica dei giocatori che hanno indossato più volte la maglia della Nazionale, il pensiero dell'estremo difensore è ad un obiettivo di squadra ben più importante: vincere anche il Mondiale in Qatar.

AMBIZIONE - "Non guardo a quello che è stato fatto prima. Ho sempre lavorato così, guardo avanti, con lo stesso piacere, lo stesso orgoglio, la stessa esigenza. E' difficile ritrovare le stesse emozioni di una fase finale con i Blues, ed è quello che penso. Il record (di presenze ndr), se deve arrivare, arriverà", ha detto Lloris. "In effetti è uno step importante, ma non un vero traguardo. Penso molto più spesso ai Mondiali che a questo record. Voglio essere campione del mondo per la seconda volta molto di più che essere primatista di presenze in nazionale. Prima il Mondiale: è la prima scadenza. Poi, vedremo. Non mi voglio dare nessun limite".