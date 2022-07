Francia-Olanda femminile, probabili formazioni e dove vederla

Per gli appassionati di calcio femminile ci sarà modo di seguire la partita in diretta tv e anche in live streaming. La Rai ha comprato i diritti per trasmettere in diretta tv e streaming tutte le 31 partite della competizione di questa estate. Quindi per vedere le partite dell‘Europeo di calcio femminile basterà sintonizzarsi ai canali Rai 1 (per le partite dell’Italia) oppure Rai Sport e Rai Sport HD per tutte le altre gare come quella odierna. Chi volesse seguire le partite in streaming potrà farlo attraverso la piattaforma Rai Play, scaricando l’app per smartphone, tabet o smart tv, oppure attraverso il sito ufficiale sport.rainews.it.