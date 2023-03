Francia-Olanda, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20:45 per la sfida di qualificazione ad Euro 2024.

Redazione ITASportPress

Francia-Olanda scenderanno in campo questa sera, venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20:45 per la prima sfida di qualificazione ad Euro 2024.

Francia-Olanda, le ultime La partita tra le due Nazionali è tanto attesa e vede i due allenatori dove fare i conti con qualche dubbio di formazione. Nella Francia di Deschamps dovrebbe toccare a Coman, Griezmann e Mbappé (per l'occasione capitano) spalleggiare Giroud unica punta. Ci sarà Maignan tra i pali dopo l'addio di Lloris.

Nell'Olanda qualche grana in più per il CT Koeman che deve fare i conti con un virus che ha messo k.0. ben cinque giocatori. Per questo la formazione Oranje dovrebbe puntare su Depay, Weghorst e Brobbey in avanti. In difesa al posto di De Ligt tornato a casa, possibile l'utilizzo di De Vrij, chiamato al suo posto.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Francia-Olanda si giocherà, come detto, oggi venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20:45. La partita potrà essere seguita in diretta tv in chiaro grazie a Mediaset su Canale 20 (numero 20 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky al canale Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite).

La sfida dello Stade de France sarà visibile anche in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity o su Sky Go per gli abbonati Sky. La partita si potrà vedere anche sulla piattaforma NOW, previo acquisto del ticket ‘Sport'.

Di seguito anche le probabili formazioni del dettaglio:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Koundé, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.

OLANDA (4-3-3): Flekken, Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Akè, Wijnaldum, De Roon, Klaassen, Depay, Weghorst, Brobbey. All. Koeman