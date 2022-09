Francia, Pavard pazzo di Deschamps: “Morirei in campo per lui”

Si parla spesso del feeling in una squadra di calcio tra giocatori e allenatore e, quando le cose vanno bene anche a livello umano, è probabile che il giocatore renda di più. La conferma arriva, almeno per quanto riguarda la Francia , dall'esterno Benjamin Pavard .

Il calciatore, che veste la maglia del Bayern Monaco, ha parlato delle qualità umane dell'allenatore della nazionale Didier Deschamps ai microfoni di TF1. "Didier Deschamps è un allenatore molto vicino ai giocatori, scherza e ride molto. Veniva alle mie partite con lo Stoccarda quando a nessuno importava di me", ha spiegato Pavard. Proprio questo fattore, evidentemente, è stato importantissimo per legarlo al mister. "Ho un ottimo rapporto con l'allenatore, gli devo molto. Sono pronto a morire sul campo per Deschamps", ha detto il classe 1996.