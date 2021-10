Francia, Rabiot positivo al Covid: salta finale di Nations League

Il francese ha contratto il coronavirus

Tegola per la Francia e probabilmente anche per la Juventus. Adrien Rabiot salterà la finale di Nations League con la Spagna, in programma domani sera alle 20.45, perché risultato positivo al coronavirus. Il centrocampista francese della Nazionale è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in isolamento.

A darne l'annuncio la federazione transalpina con una nota ufficiale apparsa sul sito della Federcalcio e sui profili social: "Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League domenica alle 20.45 contro la Spagna. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza, e non appena i risultati sono diventati noti, il giocatore è stato messo in isolamento e non si radunerà con i compagni a Milano. Adrien Rabiot non può essere sostituito per motivi normativi. Didier Deschamps può quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro la Spagna".