Francia senza Benzema? Parla Florentino Perez: “Uno spreco enorme. Scelta incomprensibile”

Karim Benzema e la Nazionale francese. Un binomio che non sa da fare, almeno per il ct Deschamps che ha preferito, ormai dal lontano 2015 a causa della vicenda di ricatto a Mathieu Valbuena, fare a meno di uno dei giocatori più forti d’Europa e del mondo. L’attaccante del Real Madrid, questavolta, ha un difensore speciale: Florentino Perez, patron dei blancos. Intervenuto ai microfoni di Europe 1, il massimo dirigente del club madrileno si è esposto sulla vicenda legata alle mancate convocazioni del bomber con la Francia.

Florentino Perez sta con Benzema

“È un caos totale”, ha detto senza mezze misure Florentino Perez riguardo alla vicenda Benzema. “Uno spreco incredibile. Privarsi della presenza di uno dei migliori giocatori del mondo è una situazione che nessuno può capire. Io tengo a sottolineare il suo comportamento (di Benzema ndr) che è stato sempre esemplare. È molto apprezzato dai suoi compagni di squadra”. E ancora: “Benzema rappresenta valori come professionalità, impegno, umiltà. Ci tengo a precisare che Benzema non è mai stato espulso dal campo. Siamo molto orgogliosi di lui. Tutto quello che posso dire di Karim è ragazzo positivo. Ecco perché non capisco perché non gioca nella squadra della Francia”.