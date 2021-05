Franco Vazquez dopo addio a Siviglia: “Posso ancora dire la mia in Europa. Poi…”

Parla il fantasista dopo l'addio al Siviglia

In una lunga intervista riportata da Marca , Franco Vazquez , fantasista ex anche del Palermo che ha lasciato in queste ultime ore il Siviglia , ha parlato del suo stato d'animo svelando anche i piani per il futuro. El Mudo vuole prima riposarsi e godersi qualche gioco di vacanza per poi tornare a pensare al calcio giocato con grande ambizione.

FUTURO - "Non mi piacciono gli addii ma adesso diciamo che il peggio è passato", ha detto Franco Vazquez. "I primi tre anni al Siviglia credo siano stati molto buoni. Meno gli ultimi due, ma mi porto dietro ricordi bellissimi. Mi piace quando la gente mi chiama per strada. Mi piace quando mi chiamano torero", ha detto il calciato che adesso guarda avanti: "Ritirarmi nel Belgrano è un gran desiderio che ho, ma la mia prossima squadra, ad essere sincero, non so ancora quale sarà. Certo adesso non voglio andare in Argentina anche perché sento di poter dire ancora la mia in Europa in qualche club importante. In ogni caso voglio godermi un po' le vacanze e voglio rifletterci con calma. È una decisione importante per la mia carriera. Ripeto, mi sento bene fisicamente per poter rendere ad un buon livello. Poi, ovviamente, il posto te lo devi guadagnare in campo, ma voglio sentire la fiducia del club e della squadra. Non fa differenza il campionato, ma in Europa è meglio. Poi penserà ad andare al Belgrano".