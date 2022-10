Frattesi: “Al Sassuolo in famiglia. Modric mio idolo”

Le parole del centrocampista neroverde e della Nazionale.

Redazione ITASportPress

Simpatica intervista in un Q&A con StarCasinò Sport per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Diversi argomenti trattati relativi al suo ottimo momento in campionato e in generale della carriera.

Sul Sassuolo: "Il segreto? Qui non c'è la pressione e puoi crescere. Poi, tutti, dai dirigenti ai magazzinieri, ti coccolano e ti trattano come un figlio. Ai giocatori piace essere in una famiglia".

Parlando dei suoi idoli e dei giocatori ai quali si ispira: "Se potessi, ruberei a Modric la sua visione di gioco. È unica al mondo. È il mio idolo. A chi chiederei l’autografo? De Bruyne. E gli chiederei anche qualche consiglio visto che gioca in un ruolo simile al mio".

E ancora qualche curiosità: "Fare gol è una gioia immensa, non solo per me. Faccio contenti i tifosi e… i fantallenatori. Piatto romano più amato? Cacio e pepe. Specialità emiliana preferita? La gramigna. Supereroe Marvel? Spiderman: ho visto e rivisto tutti i film e le serie tv", ha rivelato Frattesi.