Frattesi: “Mi scrivono più fantallenatori che donne. Futuro? Ho detto a Scamacca…”

Parla il centrocampista del Sassuolo

Redazione ITASportPress

Interessante intervista a DAZN, in occasione del format 'Piedi per terra', per DavideFrattesi, centrocampista del Sassuolo. Carriera, presente e futura, curiosità e tanto altro trai temi affrontati dal giocatore. Curiose le parole sul calciomercato ma anche quelle sulla vita privata.

CON SCAMACCA - Rapporto speciale col compagno di squadra Scamacca, anche lui oggetto del desiderio di tante squadre in ottica mercato: "Io e lui sempre nella stessa direzione, che poi è la verità. Oppure io lo inseguo. Siamo arrivati alla Lazio insieme, lui è andato alla Roma e poi ci sono andato io. Poi lui è andato al PSV e poi al Sassuolo, io l'ho raggiunto al Sassuolo. Gli ho detto: 'Mi raccomando Gianluca, guadagna un top club così andiamo pure là'. Però sì, sempre nella stessa direzione anche perché siamo molto simili. Pensiamo le stesse cose, abbiamo lo stesso tipo di carattere. Gli opposti si attraggono in amore, ma in amicizia è difficile. In quindici anni penso di non aver mai litigato con lui".

PRIVATO - Una battuta anche sulla vita privata: "Mi scrivono più i fantallenatori che ragazze, ma cento a uno (ride, ndr). Non è un problema, nel senso che comunque i gol li faccio, però magari farebbe piacere ricevere qualche messaggio anche da ragazze (ride, ndr). Basta che non mi scrivano 'portami i bonus', se no chiudo l'account". E ancora: "La richiesta più assurda che mi è arrivata? Un ragazzo perdeva non so di quanti gol e mi ha chiesto una tripletta, gli ho detto: 'Amico mio, con tutto il bene...' (ride, ndr)".