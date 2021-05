Fred denuncia: “Credevo l’Ucraina fosse Paese razzista ma l’Inghilterra…”

Il centrocampista è stato più volte vittima di abusi razzisti, in modo particolare nella sua recente esperienza col Manchester United

Fred ha spiegato la situazione in Premier League con diversi casi subiti dai calciatori, lui compreso. "Gli insulti nel 2019 dopo gara col City? Era una situazione molto brutta. Pensavo che l'Ucraina fosse ilPaese più razzista, ma lì non ho avuto problemi, cosa che invece ho avuto qui in Inghilterra", ha ammesso il centrocampista. "Qui hanno iniziato ad abusare in modo razzista. Penso che questa situazione non stia cambiando. Purtroppo c'è ancora tanto razzismo nella nostra società e bisogna trovare il modo di contrastarlo. Il modo giusto ovviamente. Quel ragazzo che è stato razzista nei miei confronti, non potevo certo prenderlo a pugni. Bisogna controllare le emozioni".