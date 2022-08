Freuler e l’addio all’Atalanta: “Bergamo una scuola di vita. Su Gasperini…”

Remo Freuler ha lasciato l' Atalanta dopo aver vestito la maglia nerazzurra per sette anni. Il centrocampista svizzero è approdato al Nottingham Forest lasciando quindi Bergamo e iniziando cosi l'avventura in Premier League. In un'intervista all’agenzia di stampa Keystone-SDA, il giocatore ha parlato del suo addio alla Dea e della sua nuova esperienza. Queste le sue parole:

"Bergamo è stata una scuola di vita, ci rimarrò legato per sempre. E Gasperini, saputo del mio desiderio di trasferirmi, non mi ha messo i bastoni tra le ruote. L’Atalanta è stata il meglio della mia carriera finora. L’allenatore ha reagito in modo del tutto aperto alla mia intenzione di venire a Nottingham, mi ha augurato il meglio. Devo confermare quanto valgo: ho ponderato la mia mossa, sono in un club ambizioso e la Premier League ha un carisma enorme. Il Nottingham Forest ha investito 150 milioni, fa sul serio. Ma l’addio ai nerazzurri e a Bergamo è stato denso di emozioni e ricordi, perché i tifosi mi hanno apprezzato. La mia presenza da titolare dal 1′ nella partita di Coppa di Lega (3-0 contro il Grimsby Town) è stata concordata con l’allenatore Steve Cooper. Mi aspettano altre sessioni di allenamento per entrare nel vivo del lavoro. L’importante è che il Nottingham sia partito bene. Questo porta calma e dà fiducia a tutti".